バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路を運営する株式会社姫路ヴィクトリーナは3日、ビーチバレーボールチーム「ヴィクトリーナ レヴァリス」を新設すると発表した。同チームは、姫路ヴィクトリーナと一般社団法人HimejiRevalisBeachAlliance（ヒメジ・レヴァリス・ビーチ・アライアンス）が協業して運営。元ヴィクトリーナ姫路の吉岡可奈選手（30）と坊野明里選手（23）が所属する。トップチーム「ヴィクトリーナ