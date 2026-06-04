「赤天狗カード」は伝える努力が必要！？ ９ 赤天狗 （あかてんぐ） 実力は大事、魅せ方も大事 基本解説 赤天狗のイメージは、まさに歌舞伎役者。テーマは、自己演出です。もっている素材の良さを土台とした、血の滲むような努力によって構築された確固たる実力を世間に示すために、どのような演出を加えるのか、いかにプレゼンテーションしていくのかをと