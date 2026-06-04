台風6号の影響で大雨となったばかりですが、新たな熱帯低気圧の動向に注意が必要です。熱帯低気圧が北上し、今週末以降は南西諸島や西日本、東日本の太平洋側を中心に再び大雨となる恐れがあります。新たな熱帯低気圧の動向に注意日本列島に大きな影響を及ぼした台風6号は昨日3日午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりました。台風が去っても新たな熱帯低気圧の動向に注意が必要です。4日(木)以降は本州の南の海上に前線が停滞し