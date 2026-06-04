トランプ米大統領はイラン戦争再開に消極的、米兵が殺害された場合のみ停戦打ち切り トランプ米大統領は米兵が殺害された場合のみ、イランとの停戦を打ち切ることを検討していると米当局者の話としてWSJが報じている。 トランプ氏はイラン戦争再開に消極的な姿勢を示している。 米イランの衝突が絶え間なく続いているが、空爆停止は維持されている。トランプ氏は中東地域での大規模紛争を避けるため、数週間、あるいは数