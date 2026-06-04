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ビットコイン下落、2月28日来低水準 ビットコイン（ドル）(NY時間20:30) １ビットコイン＝63360.85（-1552.83-2.39%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間20:30) １ビットコイン＝10133934（-248360-2.39%） ※円はドル円相場からの計算値