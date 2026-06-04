阪神の小幡竜平内野手が２軍練習に合流した。このまま登録抹消となる見込み。小幡は前日３日の西武戦（甲子園）で１３試合ぶりスタメンも、３打数無安打に倒れ、七回２死二、三塁の場面では適時失策で２点を失っていた。試合後には「大竹さんに申し訳ない」と話していた小幡。藤川監督からも「強さを持った選手がこの舞台では必要」と厳しく指摘されていた。代わって元山が昇格するとみられる。