元AKB48で女優の前田敦子（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「映画『サヨナラの引力』のジャパンプレミアに、花束プレゼンターとして登壇させていただきました。本当に光栄に思います」と書き出した前田。「本編はもう後半涙が止まりませんでした。1組のカップルの物語で本当に愛おしい2人の姿が他人事ではなく『もしあの時、ああしていたらどうなっていたんだろう？』と、自分の人生と2