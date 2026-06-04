日本やアメリカなど4カ国の枠組み「クアッド」の首脳会合が年内に開催される見通しです。アメリカのルビオ国務長官は3日、連邦議会の公聴会で、日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組み「クアッド」について、連携強化や協力の拡大を目指す考えを強調し、年内の首脳会合開催を目指していると明らかにしました。開催が実現すれば、2024年9月以来2年ぶりです。5月、インドで開かれた外相会合では、中国によるレアアー