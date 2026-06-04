福岡出身のタレント・山下七子（24）が4日までに自身のインスタグラムを更新。福岡のカフェでのかき氷ショットを投稿した。山下は九州朝日放送（KBC）「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「6月もよろしくお願いします。暑いね〜熱中症気をつけようね〜」とあいさつからつづり始めた。「美味しかった〜実はアールグレイ味」と福岡のカフェで