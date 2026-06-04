家電量販店最大手の「ヤマダホールディングス」は、「エディオン」との経営統合を検討していることを明らかにしました。あす開催する取締役会で関連する決議を行う予定だとしています。ヤマダホールディングスの昨年度のグループ売上高は業界1位の1兆6918億円で、エディオンの売上高7937億円を合わせるとおよそ2兆5000億円規模となります。統合が実現すれば、国内最大の家電量販店グループが誕生することになります。