「広島−日本ハム」（３日、マツダスタジアム）日本ハムのオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」が遠征して試合を盛り上げた。赤いきつね耳を装着してのパフォーマンスにファンから反響の声があがった。北海道ではきつねの毛色だった耳カチューシャが、この日はカープのチームカラーにちなんで赤色に。斬新なイメージに変わったファイターズガール６人が中堅付近で「きつねダンス」を披露。本拠地のエスコンでもなか