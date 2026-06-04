来週に株式上場を予定している宇宙開発企業スペースXは株の売り出し価格を135ドルに設定し、IPOとしては史上最大となる12兆円規模の資金を調達することがわかりました。イーロン・マスク氏が率いるスペースXは、ロケット打ち上げ事業や衛星通信サービス「スターリンク」を展開していて、6月12日にナスダック市場への上場を目指しています。アメリカ証券取引委員会の資料によりますと、スペースXは売り出し株数を5億5555万株、公開