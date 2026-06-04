北中米ワールドカップに臨む日本代表は3日、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで始動した。当初予定されていた練習場・練習時間を前日夜に急遽変更するスクランブル態勢となったが、選手たちは“予定どおり”の猛暑のなか、約1時間20分のトレーニングで「暑熱順化」を行う充実のキャンプ初日を終えた。モンテレイでの初練習は当初、3日夕から別の練習場で行われる予定だったが、チームが現地入りした2日夜に変更を決定。現