ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズによる「NBAファイナル2026」が、6月4日（現地時間3日）にスタートする。 今シーズンの頂上決戦を前に、『NBA.com』ではファイナルMVP候補10選手をピックアップ。なお、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルMVPにはジェイレン・ブランソン（ニックス）、ウェスタン・カンファレンス・ファイナルMVP