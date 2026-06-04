ワールドは底堅い。３日の取引終了後、５月度の国内小売事業月次売上概況を発表した。既存店売上高は前年同月比４．９％増と３カ月ぶりに前年実績を上回っており、材料視した買いが下値に入っているようだ。 休日数が前年より２日多かったことが約３．９ポイント押し上げたと推計されることに加えて、気温上昇を捉えた夏物商品の稼働が高まったことが寄与した。また、アパレルブランドでＭＤ改革の好循環が広がる手応