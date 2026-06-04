セイワホールディングスは朝高後値を消した。同社は３月２７日に東証グロース市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。３日の取引終了後、子会社で主に半導体関連部品向けめっきを手掛ける冨士鍍金工業所が三鷹金属工業の金属表面処理（めっき）事業を１９日に譲受すると発表しており、寄り付きは上昇して始まったものの、買い一巡後は売りに押された。今回の事業譲受を経て、積極的な人材採用及び設備投資を進めることで