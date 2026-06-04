ジーネクストがカイ気配を切り上げている。同社は３日取引終了後、業務提携先であるアルメニアのエレブエイトＡＩが同国に開所したＡＩデータセンターに関し、同データセンターを計算基盤とする日本ローカライズ版ＧＰＵクラウドサービス「Ｇ－ＮＥＸＴＧＰＵクラウド」の商談受付を開始したと発表。これが材料視されているようだ。 受付内容は「具体的なユースケ