パワーエックスは物色人気を集めている。３日取引終了後、東証グロースからプライムへの市場区分変更申請に向けた準備を行うと発表した。中長期の成長と企業価値の更なる向上を目指すため。現時点で変更申請日や承認日は未定とした。この発表が好感されている。 出所：MINKABU PRESS