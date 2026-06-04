グリーンエナジー＆カンパニーが高い。同社は３日の取引終了後、子会社のグリーンエナジー・プラスが、エスリード傘下で電力供給サービス事業などを手掛ける綜電との間で、系統用蓄電池システム工事の受注契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。設置場所は京都府内で定格出力は合計で３９９８キロワット。公称容量は合計１万６２９２キロワット時という。 （