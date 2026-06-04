エディオンがマドを開けて急伸し、年初来高値を更新した。４日付の日本経済新聞朝刊が、「家電量販最大手のヤマダホールディングス（ＨＤ）と大手のエディオンが経営統合する方針であることが３日、わかった」と報じた。持ち株会社を設立し、傘下に両社がぶら下がる案を軸に検討すると伝えている。報道を受け、エディオンは４日の寄り前にコメントを開示。「経営統合について検討していることは事実」としたうえで、５日の