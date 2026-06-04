チエルは急落し、年初来安値を連日更新した。３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は８０億円（前期比２１．８％減）、営業利益予想は５億円（同５３．２％減）、最終利益予想は４億円（同３９．２％減）とした。あわせて子会社において法令違反の疑義が生じたため特別調査委員会を設置したと発表しており、これらを嫌気した売りが出ている。期末一括配