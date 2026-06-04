アライドアーキテクツは大幅反発している。３日の取引終了後、ストラテジー＜MSTR＞が発行する優先株などを担保とした利回り付きステーブルコイン「Ａｐｙｘ」（エイペックス）を用いた資産運用を今月から始めると発表しており、株価の刺激材料となっている。アライドアキは今後、運用を通じて得た知見を企業・投資家向けのデジタル資産導入・運用支援サービスへと展開していく。 出所：MINKABU PRES