テクノマセマティカルがストップ安の水準となる２５８円でウリ気配となっている。東京証券取引所は３日の取引終了後、テクノマセマ株の上場を１０月１日付で廃止すると発表。これを受け、処分売りが優勢となった。理由は「上場維持基準に適合しないため」。整理銘柄指定期間は９月３０日まで。 出所：MINKABU PRESS