【農家さんレシピ】「新玉ねぎと鳥手羽の洋風バター煮込み」材料（2〜3人分）新玉ねぎ：3個鶏手羽元：4本塩：小さじ1バター：20g水：3カップ黒こしょう：適量調理工程1鶏手羽元は熱湯で2分ほど下茹でし、ザルにあげ、水気を切っておく。2鍋に上下を切り落とした新玉ねぎ・?・水・塩を入れ、フタをして火にかける。中火にして10分ほど煮たら、バターを入れてさらに5分ほど煮込む。3器に盛りつけ、仕上げに黒こしょうをかけたらでき