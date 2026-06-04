きのう兵庫県たつの市の川で見つかった遺体について警察は、先月、母と娘が殺害された事件で全国に指名手配されていた42歳の男だと特定したことを明らかにしました。 3日午前10時半ごろ、たつの市の揖保川の支流で成人とみられる男性の遺体が浮いているのが見つかりました。 警察によりますと、遺体は先月、たつの市の住宅で親子が殺害された事件で娘を殺害した疑いで公開捜査していた住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）と着