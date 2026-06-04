Hey! Say! JUMPの山田涼介（33）が、3日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜』（後9：00）にSPゲストとして出演。強力な女性陣を前に、スタジオのトークを大いに盛り上げた。【写真】番組に出演し笑顔を見せる山田涼介今回は「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いについてスタジオで熱い議論を展開した。その中で、「日本人は褒められるのも褒める