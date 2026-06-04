米首都ワシントンで講演する天安門事件の元学生リーダー、周鋒鎖氏＝3日（共同）【ワシントン共同】中国当局が民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件の学生リーダーで米国在住の周鋒鎖氏は3日、首都ワシントンで講演し「中国の学生や市民は民主主義、自由のために闘った」と振り返り、その精神は今も生き続けていると語った。「全米民主主義基金（NED）」が開いた事件の犠牲者を追悼するイベントに出席した。周氏は、今