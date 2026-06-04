俳優高知東生（61）が4日までにXを更新。少子高齢化対策をめぐって私見をつづった。「少子高齢化対策といって『子ども・子育て支援金』が徴収されるようになり、社会保険料は上がり続け、医療費負担も増え、この物価高で、さすがに『子供をもっと産んでくれ』というのは無理だろ」と指摘。「その上、いまだに保育園すら整備されていないんだぜ。歴代の少子化対策大臣って一体どんな仕事をしたのか」と投げかけた。このポストに対し