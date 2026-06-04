昨年の応援フェアのようす（湘南ふじさわシニアネット提供）シニア世代の地域参加を後押しするイベント「いきいきシニア応援フェア」が６日、藤沢市役所で開かれる。地域活動やボランティア、健康づくりなど多様な分野の団体が集い、セカンドライフを充実させるヒントを紹介する。市と同法人の主催で昨年に続き２回目。当日は市民団体やボランティア団体など地元の１５団体が出展し、活動内容の紹介に加え、体験や相談ブース