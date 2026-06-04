作家乙武洋匡氏（50）が4日までにXを更新。危険な「歩きスマホ」をいまだにしている人に対し、苦言を呈した反応に驚きを見せた。俳優的場浩司（57）がSNSを通じ「歩きスマホ」の歩行者に激突された出来事をつづり、苦言を呈した。的場はぶつかってきた相手が「被害者面（ずら）」して文句ありげな目を向けてきたことなどを記しつつ「マジでやめた方がいい…だって危ないじゃん？」「本気でやめた方がいい。何か起きてからじゃ遅い