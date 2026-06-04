◆園田競馬５日目（６月４日）《小牧太》８６勝。アンノドミニ（９Ｒ）に力が入る。「うまく立ち回って上位を目指す」（◎）。マットーネロッソ（６Ｒ）は「堅実には走っているが…」（○）。《下原理》６６勝。アズユーライク（５Ｒ）に好感触。「追い切りの動きはよかった」（◎）。エイシンアニーモ（１２Ｒ）も「テンからしっかり行きたい」（◎）。ナムラダニー（３Ｒ）は「大外枠がいい方に出れば」（○）。ファ