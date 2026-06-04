阪神・小幡竜平内野手が４日、２軍に合流した。１３試合ぶりに先発出場した前日３日の西武戦（甲子園）。１点ビハインドの７回２死二、三塁で長谷川の遊ゴロをファンブルし、さらに一塁悪送球。痛恨のダブルエラーで２走者の生還を許し、勝機は逸した。打撃でも好機で凡退するなど３打数無安打。兵庫・尼崎市の２軍施設ＳＧＬに合流し、２軍ソフトバンク戦の試合前練習を始めた。