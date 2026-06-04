◆米大リーグフィリーズ―パドレス（３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手が本拠のパドレス戦で「１番・ＤＨ」に入り、４試合ぶりの２３号アーチを放った。本塁打ダービーメジャートップ。ナ・リーグでは２年連続本塁打王に向け独走態勢を続けている。４月末までに１１本、５月も１１本とコンスタントに量産しているパワーヒッター。６月初アーチで再び勢い