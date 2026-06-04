テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、冷凍食品の年間の消費量と消費額が過去最高を記録したことを受け進化している冷凍食品について特集した。昨年の年間消費量は３０２万９３２５トン、年間消費額は１兆３６１３億円と過去最高だった。コメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、冷凍食品について「スーパーとかいくと冷凍食品コーナーがどんどん大きくなっている自覚はあるんです