日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が４日に放送され、総合司会の水卜麻美アナウンサーが後輩アナにわびる場面があった。この日は人気インフルエンサーでタレントのなえなのがスタジオにゲスト出演。水卜アナに「なえなのさん、梅澤くんと『ズムサタ』でずっと一緒でしたよね？」と２０２５年３月いっぱいで放送終了した同局系「ズームイン！！サタデー」で梅澤廉アナと共演していたことを尋ねた