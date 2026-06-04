【仰天野球㊙史】#51プロ野球界が誇る不滅の記録…14歳で契約、大谷翔平だけじゃない「投手と打者」での成功例前年最下位だったヤクルトの今季の戦いぶりには驚くばかりである。そんな折、そのヤクルトに大旋風を巻き起こしたボブ・ホーナー死去（享年68）の報が届いた。1987年の開幕後の4月にヤクルト入団。大きな話題となったアトランタ・ブレーブスの主砲でバリバリの現役メジャーリーガーの日本球界入りは、当時の日