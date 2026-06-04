【大人気連載プレイバック】【中尾氏コラム】「宇野ヘディング事件」星野仙一さんがクラブを叩きつけたのはエラーに怒ったわけではない■中尾孝義氏による「革命捕手が見たプロ野球」（第46回=2022年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、