【大人気連載プレイバック】【続きを読む】制服と革靴で3連続本塁打した清原しかり…第一印象が大事、一回惚れた選手はずっと惚れたまま■元西武スカウト鈴木照雄「伝説の凄腕スカウトは見た！」（第2回=2024年）日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、