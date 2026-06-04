深刻な原油・ナフサ不足は「日本の大動脈」にも影を落としている。先週末のJR東海の定例会見。中東情勢の緊迫化を受けて「潤滑油」の安定供給のため、政府に「協力をお願いしている」と明かしたのは、同社の丹羽俊介社長だ。【もっと読む】案の定ナフサは不足…それでも楽観論ふりまく赤沢経産相がついに「報道介入」の異常事態JR東海はご存じの通り東京〜名古屋〜大阪の3大都市圏を結ぶ東海道新幹線の運行会社。現時点で運行