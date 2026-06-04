財務省は5月26日、2025年末の日本の対外資産・負債残高を公表し、国・地域別の残高で中国に抜かれ3位に後退した。 関連記事：中国人富裕層・中所得者に日本移住が人気、日本で数千万円納税する人も 対外純資産は、ある国の政府、企業、個人などの居住者が海外に保有するすべての金融資産（対外資産）から、海外の投資家が保有する国内の金融資産（対外負債）を差し引いた金額を指す。 日本は1991年から2023年末まで33年連続