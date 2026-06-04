3日放送の日本テレビ系『人生が変わる1分間の深イイ話 復活2時間SP』（後7：00〜後9：00）では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸に密着した。【画像】岸谷蘭丸、既往歴を公開「病気になる星の元に生まれて」父は岸谷五朗、母は岸谷香という芸能界の超名門家族のご子息・蘭丸に密着する。超一流大学在学、教育事業のベンチャー企業の社長、コメンテーターに大忙しの蘭丸。番組では、幼少期の闘病生活も明らかになり、3歳の