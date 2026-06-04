◇インターリーグブルージェイズ−ブレーブス（2026年6月3日アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、敵地でのブレーブス戦に「7番・三塁」で先発出場。2―4の4回2死第2打席で相手先発ホームズから左前打をマークした。右腕が投じた5球目の直球を弾き返すと、ゴロがしぶとく三遊間を抜けた。前日には3戦ぶりの13号右越え2ラン。過去6戦3発と上げ潮ムードの背番号7が、存在感を示している