アップルは、自社のWebブラウザ「Safari」におけるプライバシー保護機能について改めて説明した。オンライン上でのデータ収集手法が巧妙化するなか、ユーザーのプライバシーを守るための具体的な対策を解説した。 オンライン上ではデータブローカーや広告主によるユーザー行動の追跡が日常的に行われており、1つのWebページに100以上のトラッカӦ