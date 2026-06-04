5月28日、衆参両院の正副議長が調整中の皇族数確保策の「立法府の総意」として、与野党に提示するとりまとめ案の概要が明らかとなった。【写真】2024年3月の伊勢神宮訪問では、参拝用の白いロングドレスに身を包んだ愛子さま。参拝直前に雨がやみ光が差したと話題になった光景「現在、協議されている『女性皇族が婚姻後も皇籍に残る』(1)案、『旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える』(2)案の2つの案を“基本的に妥当”とす