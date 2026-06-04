◇ナ・リーグフィリーズ−パドレス（2026年6月3日フィラデルフィア）フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が3日（日本時間4日）、本拠でのパドレス戦に先発。7回に連打を浴び、連続無失点イニングは50回2/3で止まった。6回まで相手打線を2安打に封じ無失点だったが、1−0の7回2死からフランスに二塁打を許すと、次打者・メリルに内角シンカーを左前に運ばれ、二塁走者のフランスが生還。最後はヘッドスライ