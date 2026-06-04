松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演するTBS系7月期火曜ドラマ『君の好きは無敵』の新キャストが発表された。小野花梨、白本彩奈、藤井隆、金田哲、中村隼人、島崎和歌子が出演し、キャラクタービジネス業界を舞台にしたオリジナルラブコメディを彩る。【写真】甘美なキスシーンを演じる松本若菜本作は、世界中で愛されるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作される完全オリジナル作品。「かわいい」や