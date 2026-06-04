ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる大規模攻撃への対抗措置としてロシア第二の都市、サンクトペテルブルクに攻撃を行ったと明らかにしました。爆発とともに、空高く立ち上る黒煙。これはゼレンスキー大統領が3日、SNSに投稿した映像で、ロシア北西部サンクトペテルブルクの石油ターミナルなどを攻撃したと明かしました。攻撃はウクライナ国境から1100キロ離れた場所で実行され、保安局や特殊作戦部隊が関与したという