お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）の夫“つーたん”さんが3日、自身のインスタグラムを更新。5回目の結婚記念日ショットを公開した。つーたんさんは「今年の結婚記念日は、かーたんとおしゃれなレストランでランチ」とドレスアップしたバービーとのツーショットを公開。「ゼクシィさんのYoutubeチャンネル企画でいろーーーーーんなお話をしてきました！」とつづった。決めポーズや、フォーリンラブポーズも。