高齢の親が、現金の保管は「通帳より現金のほうが安心」と考えることは珍しくありません。手元に現金があれば、必要なときにすぐ使えるため、不安を感じにくいのでしょう。 ただし、年金を少しずつタンス預金していると、認知症になったときに思わぬ問題が起こることがあります。そこで本記事では、タンス預金のリスクと、家族が今からできる対策を解説します。 タンス預金は本人には安心でも、認知症になると管理