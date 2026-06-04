「夫が高収入のはずなのに、なぜか妻と子どもだけで家賃の安い都営住宅に住んでいるらしい」といった話を耳にすると、「別居すれば安く住めるの？」と疑問に思う人もいるかもしれません。 都営住宅には、家賃における優遇措置がある分、一定の条件が課されているためです。中には「収入を合算しなければ入居基準を満たせるのでは」と考える人もいるでしょう。 実は、東京都の公的住宅には「都営住宅」と「都民住宅」